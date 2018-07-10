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Расширенное заседание правительства Подмосковья состоится 10 июля
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 10 Июля 2018, 10:16
Как сказано в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева 10 июля пройдет расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители различных ведомств.
В сообщении сказано, - «10 июля в 9:30 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона».
Руководители областных министерств и ведомств примут участие в мероприятии , а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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