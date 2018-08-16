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Во время выборов в Подмосковье планируют собрать мнение жителей об обращении с отходами
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 16 Августа 2018, 15:42
Как рассказал журналистам в четверг исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, на избирательных участках в Подмосковье во время выборов 9 сентября гражданам могут предложить поучаствовать в опросе на тему сбора мусора и обращения с отходами в регионе.
Нагибин сообщил, что сам опросник еще находится в стадии разработки, однако в нем уже есть несколько вопросов, таких как: «Поддерживаете ли вы инициативу о введении раздельного сбора мусора в Московской области?» и «Нужно ли вводить ответственность за некачественный выброс для мусоровывозящих компаний?».
В опроснике будет не более 5 вопросов. Для анализа ответов создадут специальную экспертную группу. Предполагается, что результаты опроса будут использоваться как рекомендации властям для корректировки законодательства.
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