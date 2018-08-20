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Около 7 тыс сотрудников МЧС задействуют на выборах губернатора Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 20 Августа 2018, 20:16
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью, порядка 7 000 сотрудников МЧС будут задействованы в обеспечении безопасности проведения выборов губернатора Московской области в сентябре, в настоящие время они проводят обследования избирательных участков.
В материале так же добавляется, что подготовка к выборам губернатора вышла на финишную прямую. В обеспечении безопасности выборов от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет задействовано шесть тысяч пятьдесят два человека и 1120 единиц техники, в том числе от МЧС России 1237 человек и 311 единиц техники.
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