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Бюллетени для голосования в Подмосковье передатут в УИКи до 7 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 27 Августа 2018, 21:32
Как информируется в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области, участковые избирательные комиссии в Подмосковье получат бюллетени для голосования не позднее седьмого сентября.
9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора Московской области .
Мособлизбирком зарегистрировал 6 кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова - от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
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