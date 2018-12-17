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Воробьев поручил продолжить работу по своевременному закрытию госконтрактов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 17 Декабря 2018, 13:12
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, что губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал своевременно закрыть государственные контракты в рамках исполнения муниципальных, государственных программ.
Воробьев 17.12.2018 года провел совещание с руководящим составом областного правительства.
Он отметил, что каждый из отраслевиков на данный момент занимается тем, чтобы были своевременно закрыты государственные контракты в рамках исполнения муниципальных, государственных программ. Важно, чтобы мы урегулировали все отношения с федеральным центром в части своевременности освоения средств, оплаты.
Он также попросил эту работу и дальше продолжать.
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