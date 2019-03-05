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Губернатор Подмосковья встретится с региональными инвесторами во вторник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 5 Марта 2019, 11:52
Как информируется в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проведет традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица».
Будут обсуждаться в ходе встречи вопросы развития взаимодействия с инвесторами, меры поддержки предпринимательства и механизмы реализации сотрудничества, отдельное внимание будет уделено точкам роста и перспективам развития бизнеса.
В рамках «Подмосковной масленицы» пройдут дискуссии по направлениям: инвестиции в сельское хозяйство, государственно-частное партнерство, меры поддержки промышленности и инвесторов.
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