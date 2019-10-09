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Вице‑губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов освобожден от должности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 9 Октября 2019, 12:02
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства региона, что вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов по собственному желанию покинул свой пост.
Отмечается, что полномочия Дмитрия Пестова были распределены следующим образом: вице-губернатор Московской области Игорь Тресков будет курировать работу министерства благоустройства Московской области, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства.
Зампреду правительства Московской области Евгению Хромушину будут подотчетны региональные министерства ЖКХ и энергетики, областная Госжилинспекция и Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО.
Пестов был назначен на должность в осенью 2018 года. Он курировал сферу ЖКХ, областной топливно-энергетический комплекс и благоустройство региона. Кроме того, он координировал работу Госадмтехнадзора, Госжилинспекции и ряда других ведомств.
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