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Воробьев представил нового министра по социальным коммуникациям Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 26 Ноября 2019, 11:20
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства представил нового министра по социальным коммуникациям Подмосковья – Елену Красную.
Воробьев уточнил, что Елена Олеговна у нас возглавляет Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Долгое время работала, предмет знает.
Елена Красная в 2009 году закончила Воронежский государственный педагогический университет по специальности педагогика и психология. В 2017 году закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности юриспруденция. Также училась в МГИМО и ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр», «Государственное и муниципальное управление».
Красная исполняла обязанности министра правительства Московской области по социальным коммуникациям с 18 октября 2019 года.
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