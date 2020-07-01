01июля 2020
среда
|
Больше 200 человек проголосовали по поправкам к Конституции в аэропорту Внуково
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Политика — 1 Июля 2020, 11:05
Как информируется на официальном сайте аэрогавани, с 25 июня в аэропорту Внуково проголосовали 210 человек по поправкам к Конституции России.
В аэропорту могут проголосовать пассажиры, прибывающие и вылетающие из аэропорта, а также его сотрудники.
«Временный избирательный участок №4007 размещен на втором этаже терминала А в зоне регистрации пассажиров», - сказано в сообщении.
Оданко, чтобы принять участие в голосовании именно на территории аэровокзала, нужно было заранее прикрепиться к избирательному участку по месту пребывания.
Каждому участнику голосования предоставляется так называемый набор избирателя, куда входят индивидуальные средства защиты (одноразовые маска и перчатки), шариковая ручка, а также сувениры (магниты, значки, браслеты).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +18 +20 ночью +15 +17
Котировки
Партнеры