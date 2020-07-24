24июля 2020
пятница
|
Утверждена программа по повышению безопасности дорожного движения в новой Москве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Политика — 24 Июля 2020, 11:38
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на заседании Городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось 23 июля, утвердили программу по повышению безопасности дорожного движения в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы.
«ТиНАО — самый большой округ Москвы, здесь есть свои проблемные участки — недостаточное освещение проезжей части или слишком высокие скорости внутри жилой зоны. За 6 месяцев этого года количество погибших в ДТП на территории ТиНАО увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим была разработана комплексная программа по повышению безопасности дорожного движения», — сообщил собеседник агентства.
Он рассказал , что с начала года уже было установлено 100 дополнительных комплексов фотовидеофиксации в местах ДТП, чтобы водители соблюдали скоростной режим, на постоянной основе проводится организация новых и улучшение уже имеющихся пешеходных переходов, в рамках рабочей группы принимаются решения по установке искусственных неровностей. Также запланирована установка дополнительного освещения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +12 +14 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры