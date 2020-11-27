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Назначен и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 27 Ноября 2020, 13:04
Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья назначен Сергей Воскресенский, ранее занимавший пост первого замминистра, сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Прежний министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин стал заместителем председателя правительства – министром экологии Подмосковья.
«В 2019 году (Воскресенский - ред.) был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области – главным государственным ветеринарным инспектором региона», - сказано в сообщении.
Воскресенский родился в Москве в 1975 году. В 1998 году он окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени. К.И. Скрябина. В 2008 году защитил ученую степень кандидата технических наук в ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова.
Свой трудовой путь Воскресенский начал в должности ветеринарного врача. С 2007 года по 2017 год он руководил Государственным учреждением ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных.
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