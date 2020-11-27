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Андрей Разин стал заместителем председателя правительства – министром экологии Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 27 Ноября 2020, 13:05
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Андрея Разина на должность заместителя председателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования региона, соответствующее постановление губернатора имеется в распоряжении РИАМО.
Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Разина, предложенную Воробьевым. Разин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2017 года.
«Назначить 27 ноября Разина Андрея Викторовича на государственную должность Московской области заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Московской области», — сказано в документе.
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