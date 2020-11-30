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Воробьев назвал приоритеты в работе Разина на новой должности
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 30 Ноября 2020, 13:43
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в ходе заседания с руководящим составом областного правительства и главами округов нового заместителя председателя правительства региона - министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, губернатор также сообщил приоритеты в работе Разина.
Ранее Разин был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования региона. До этого Разин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Очень надеюсь, что Вы (Разин - ред.) оперативно войдете в курс дела, обращаю Ваше внимание на регламентные работы, очень много жители обращают внимание на несанкционированные свалки, в частности, в лесном фонде», - сообщил Воробьев.
Он отметил, что в первом квартале 2021 года нужно запустить регламентные работы со строительным мусором, небытовыми отходами.
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