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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 36 закупок за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 6 Апреля 2021, 10:17
С 29 марта по 2 апреля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок 36 закупок, проинформировали РИАМО в пресс-службе комитета.
Из них девять закупок — на благоустройство территорий, пять закупок — на капремонт больниц, три закупки — на поставку медицинского оборудования.
Кроме того, в их числе одна закупка на строительство водозаборного узла и одна закупка на строительство детского сада.
В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.
Ранее председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова рассказала, что введение нового регламента работы электронного магазина Московской области позволило уменьшить сроки проведения закупочных процедур в три раза.
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