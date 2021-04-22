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Депутат Мособлдумы Ефимов оценил вопросы поддержки бизнесменов в послании Путина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 22 Апреля 2021, 09:38
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов положительно оценил предложение президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию предоставить возможность реструктуризации бюджетных кредитов в регионах до 2029 года. Об этом информирует пресс-служба подмосковного парламента.
Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду. Один из важных тезисов выступления - реструктуризация бюджетных кредитов до 2029 года, которые получили регионы на борьбу с коронавирусом, а также поддержка рынка занятости.
«Эта рассрочка позволит регионам высвободившиеся средства направить на реализацию социальных инициатив, о которых говорят на встречах жители. Для Московской области, это, прежде всего строительство школ и расселение ветхого жилого фонда», — сообщил Ефимов.
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