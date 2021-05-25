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Подмосковье проявляет самую большую активность на праймериз «Единой России»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 25 Мая 2021, 12:04
Директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на праймериз «Единой России» самую высокую активность проявляют два российских региона – Подмосковье и Приморье, сообщает «Взгляд».
«Надо понимать, что Московская область – регион очень богатый. Но, в отличие от Москвы, там нет жесткого интегрирования в мэрскую систему управления. В Подмосковье огромное число независимых и полунезависимых групп влияния», – сообщил Данилин.
По его словам, в Подмосковье не стоит ждать типичной для других регионов России ситуации, когда на предварительном голосовании выдвигается единственная сильная фигура, за которую большинство в итоге и проголосует, или ряд малоизвестных кандидатов, которые изначально не рассчитывают на победу в выборах.
«В Подмосковье надо ожидать жесткой конкурентной борьбы, такой, как была однажды на праймериз в Ярославле», – говорит эксперт.
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