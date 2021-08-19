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280 кандидатов в органы местного самоуправления зарегистрировали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 19 Августа 2021, 12:58
В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в сентябре. Было зарегистрировано 280 кандидатов, информирует пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.
Основные выборы в органы местного самоуправления пройдут в Лобне и Химках. Дополнительные выборы проведут в Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах и Лотошине.
В регионе было выдвинуто 350 кандидатов. Зарегистрировали 80% из них (280), отказали в регистрации 20% (70 кандидатов).
В Подмосковье будет организовано 4092 избирательных участка. Видеонаблюдение обеспечат в 64 территориальных избирательных комиссиях, в 3982 участковых избирательных комиссиях. На 117 участках организуют видеорегистрацию.
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