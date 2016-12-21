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В МО закончили работу над большим проектом по организации сети государственных аптек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Декабря 2016, 01:22
Крупный проект по организации сети госаптек закончили в Подмосковье. В этом году начло работать еще 100 госаптек, сообщает пресс-центр минздрава в регионе.
100 государственных объектов начало работать в этом году. Проект по организации в регионе сети госаптек подошел к концу, сообщил глава ведомства Дмитрий Марков.
Он отметил, что в течение двух лет заработало 280 аптек. Проект позволяет максимально полно обеспечить лекарственными средствами льготников в регионе.
Марков пояснил, главный плюс этих аптек состоит в том, что они находятся в больницах. После посещения врача в больнице, пациент с рецептом может на выходе получить то, что ему прописано. Госаптеки делают возможным для людей из отдаленной местности купить нужные медикаменты.
Марков сообщил, что продажа лекарств в отдаленных и малонаселенных пунктах считается нерентабельной и бизнесмены в таких местах дел не ведут.
Госаптеки в этом году обслужили три миллиона льготников в регионе.
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