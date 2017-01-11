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В Подмосковье зафиксировано 30 сбоев на коммунальных объектах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 11 Января 2017, 02:03
30 коммунальных объектов вышли из строя в Подмосковье в праздничные дни. 11 до того, как пришли аномальные заморозки. О чем сообщает глава ЖКХ Евгений Хромушин.
В начале года, до того, как пришли аномальные заморозки, зафиксировано 11 сбоев оборудования на объектах. В 2016 году в тоже время при теплой погоде отмечалось 17 технических сбоев. Таким образом показатели улучшились в 1,5 раза, отметили в областной администрации.
4 января, перед тем как пришли аномальные заморозки, областные спасательные службы провели учения.
Во время учений спасатели отработали взаимодействие с муниципальными учреждениями при осуществлении ремонтных работ на жизненноважных объектах, отметили в пресс-центре областной администрации.
Спасательные службы в Мытищах и Королеве в числе лучших справились с ликвидацией аварийных ситуаций. В числе отстающих оказались Красногорск и Солнечногорск.
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