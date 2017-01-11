11января 2017
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Многодетные семьи поменяют землю на деньги
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 11 Января 2017, 02:04
Областная администрация предложила выплачивать льготным категориям граждан денежную премию за неиспользуемые участки.
Многодетным семьям предложат воспользоваться возможностью. Чиновники намерены принять изменения в закон о предоставлении земли для льготных категорий. Теперь многодетные семьи могут выбирать: или земля, или деньги.
Сейчас проблема с предоставлением земли многодетным семьям стоит очень остро. Муниципальные образования не могут обеспечить людей землей из-за отсутствия свободных участков. Или предлагают землю, которую невозможно использовать, без коммуникаций и инфраструктуры. Согласно статистическим данным, 58 процентов семей в регионе обеспечены участками, из них 26 процентов подключены к электросети, 20 процентов земель имеют дороги.
Как пояснил представитель Комитета социальной политики Андрей Голубев, многодетные сегодня могут выбирать: либо брать участок, либо отказываться от него.
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