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В Москве запустят экскурсии на монорельсе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Января 2017, 00:36
Завтра монорельсовая дорога в столице будет запущена в экскурсионном режиме, вагоны будут ходить каждые полчаса, отмечают в пресс-центре областного метрополитена.
Осенью руководство московского метрополитена в лице Дмитрия Пегова отмечало, что запуск кольца и отрезка Люблинско-Дмитровской линии метро пассажиропоток на дороге в северной части столицы сократился на треть, поэтому поезд собираются перевести на работу по графику, а после на работу в туристическом режиме.
С понедельника железная дорога начнет работать по обновленному графику из-за сокращения объема пассажиров в прошлом году. Дорога будет функционировать в экскурсионном режиме каждый день с 8 утра до 8 вечера. Поезда будут ходить с разрывом в полчаса.
Сообщается, что обновленный график сделает монорельсовую дорогу главным экскурсионным транспортным объектом. Цена проезда не изменится и будет равна цене поездки в метро.
Московская центрально-кольцевая дорога начала работать 10 сентября, северная ее часть находится параллельно монорельсовой дороге.
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