Обновленный проект Центрального московского автовокзала

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Января 2017, 00:37
Здание, которое было построено в конце прошлого века, ранее ремонтировалось, однако актуальность его утратилась. После реконструкции здание стало 11-этажным современным стеклянным кораблем с паркингом и магазинами. Территория нового здания – 137 700 квадратов.
Количество этажей. В здании будет 6 наземных и 5 подземных этажей. Между этими этажами будут ходить лифты, рассчитанные на людей с ограниченными возможностями.
Фасад. Над главным входом будет представлять собой огромную консоль.
Стены снаружи. Строение будет полупрозрачным. На верху здание отделают алюминиевыми панелями.
Территория вокруг. Будет улучшена транспортная развязка.
На первом этаже будут располагаться камеры хранения и кассы.
Подземные этажи будут обустроены магазинами и стоянкой на 955 машино-мест.
Старое строение не будут сносить, оно будет интегрировано в новый объект.
Стоянка для автобусов будет переоборудована. Пассажиры будут ожидать транспорт внутри комплекса.
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