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В МО появятся автономные грузовики
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Января 2017, 02:22
На государственных трассах в МО запустят автономные грузовики. Но только в том случае, если успешно пройдут тесты. О чем и заявляет канал «360».
Как пояснил Игорь Астахов, ввиду поддержки уникального проекта компании Traft в мае 2017 года появятся грузовики с автономным управлением на государственных трассах. Транспорт будет проходить тесты на базе в поселке Шахово в МО, где использованы все типы покрытий дорог.
Тестовую площадку для испытаний грузовиков в автономном режиме создала компания TIS. Эксперимент включен в госпрограмму в рамках проекта «Караван».
После проведения тестов с грузовиками, TIS намерены запустить на дороги авто, работающие в автономном режиме.
Компания собирается наладить движение грузовиков из своего парка на постоянной основе. Грузовики будут ездить летом от столицы до Краснодара.
Для этого коммунальщики собираются подготовить отрезки трассы М-7 "Волга". Трасса будет сдана в эксплуатацию в следующем году.
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