24января 2017
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В МО появится 4 мусороперерабатывающих завода
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Января 2017, 02:23
4 города областного начения находятся в районе загрязнения от построенных в будущем мусороперерабатывающих заводах, замечает филиал Greenpeace.
В прошлом году утвердили региональный план по обращению с отходами. План включает создание 4 мусороперерабатывающих заводов с производительностью в 2,8 миллиона тонн в год. Это позволит увеличить объемы ликвидации отходов в несколько раз. Часть отходов будет завозится из столицы.
Новая Москва, Воскресенск, Солнечногорск и Электросталь находятся в районе загрязнения от будущих мусороперерабатывающих комплексов. О результатах проведенного исследования сообщили представители Greenpeace.
Отмечается, что район загрязнения заселяют полмиллиона людей. В пятикилометровую зону, где есть вероятностью получить рак, попадает множество поселков. В самом эпицентре загрязнения окажутся сотрудники завода и владельцы дачных домиков, отмечают экологи.
В этом районе находится поселок Хметьево и Могутово. Множество дачных домиков раскинулось в 500 метрах от будущих мусороперерабатывающих комплексов.
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