26января 2017
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Спортивные площадки МО провалили проверку на безопасность
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Января 2017, 01:24
Специальная комиссия в прошлом году проинспектировала спортивные площадки и базы на предмет соответствия к предстоящему ЧМ-2018. В результате инспекторами было выявлено немало недочетов, которые касаются безопасности. О чем рассказали в пресс-центре Минспорта региона.
По имеющимся данным, у проверенных площадок нет соответствующего документа безопасности, отсутствуют противотаранное оборудование на въезде, отсутствует штат специально подготовленных охранников, отсутствует сигнализация, кроме того, не выявлено систем наблюдения.
Городские власти предусмотрели дорожные карты, согласно которым все недочеты должны быть устранены до весны следующего года.
Стройконтролем занимается компания «Арена-2048». Она отвечает за сроки выполнения проектов и строительство спортивных площадок.
Стоит отметить, что РФ в следующем году примет ЧМ-2018. Начнется турнир 14 июня и охватит 11 городов страны. Кроме главных спортивных арен, будут созданы спортивные площадки во многих других областях.
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