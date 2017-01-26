26января 2017
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Продавцам вторичной недвижимости не стоит ожидать большой прибыли
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Января 2017, 01:25
Согласно статистическим данным, средняя стоимость одного квадрата «вторички» составляет 81 900 рублей. Но если учитывать динамику колебаний этого показателя, то выяснится, что за последний год один квадратный метр «вторички» в регионе упал в цене на 5,4 процента.
Что касается разнообразия предложений, то их немного. Сообщается, что к зимним каникулам на рынке подмосковной недвижимости насчитывалось около 49 000 квартир. В сравнении с ноябрем падение составило 3,8 процентов. В общем с конца года рынок вторичного жилья лишился 4 процентов объема. Специалисты акцентируют внимание на таком нюансе: в отдаленных от МКАДА районах продажи недвижимости возросли, а в близких к нему, наоборот, сократились.
Как отмечает аналитик компании «МИЭЛЬ» Татьяна Саксонцева, падение спроса на жилье в различных регионах зависит от ряда показателей, в том числе от развитости транспортной инфраструктуры, наличия рабочих мест, развитости района и темпов его застройки.
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