26января 2017
четверг
|
Коммунальщики МО переведены в аварийный режим из-за заморозков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 26 Января 2017, 01:26
Коммунальщики МО переведены в аварийный режим из-за морозов. Коммунальщики областной аварийной службы готовы к выполнению своих обязанностей. О чем заявляет пресс-центр областной администрации.
Сообщается, что ввиду похолоданий на всех коммунальных предприятиях инициирован аварийный режим работы. Как сообщают синоптики, температура может снизится до 25 градусов мороза в столице в ближайшее время.
Сообщается, что во время похолоданий бригады коммунальщиков будут переведены на активный режим работы. Готовы к выполнению своих обязанностей и представители спасательной службы.
По сведениям пресс-центра, специальное оборудование позволит в сжатые сроки восстановить работу коммунальных служб, стабилизировать работу объектов жилого фонда во время вероятных технических сбоев.
На период технологических сбоев действует регламент, который определяет взаимодействие всех ведомств. В регламент включено срочное информирование об аварийных ситуациях областных ведомств.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -20 -22
утром -24 -26 днем -16 -18
Котировки
Партнеры