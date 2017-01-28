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В МО опровергли увеличение тарифов в такси
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Января 2017, 00:44
В МО утвержден проект Минтранса о единой раскраске для транспортных средств. О чем рассказали в областной администрации.
Все авто перекрасят в белый цвет, боковую часть раскрасят в желтый цвет, нижнюю часть – в темно-серый.
Как пояснил представитель Госдумы Сергей Жигарев, тем, кто производит перевозки на законных основаниях, не стоит ничего бояться. Проект предполагает пятилетний период перехода. То есть тем таксистам, которые предоставляют услуги в регионе легально, не нужно будет сразу же менять расцветку авто. Следовать законодательным нормам придется в случае приобретения нового авто для парка. На авто, которые работают в данное время, не будут накладываться санкции. В течение пяти лет все службы такси так или иначе должны будут изменить расцветку авто.
На взгляд властей, изменения не отразятся на малом и среднем бизнесе. Для изменения цвета авто понадобится 3000 рублей. Из-за этого могут увеличится цены на проезд в такси.
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