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Нелегальная недвижимость принесет бюджету региона два миллиарда рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Января 2017, 00:45
Около 81 000 незарегистрированных построек поставлены на учет в кадастр.
В областной администрации состоится совещание "Открытая трибуна". Будет проанализирована состоятельность реализации программы по участию недвижимости в налоговом обороте и создании облагаемой налогами базы имущества. О чем рассказали на канале «360».
Крупный проект сконцентрируется на обнаружении незаконных построек и выявлении законных построек, которые избежали налогообложения.
На взгляд инициаторов проекта, это позволит обнаружить не меньше 500 000 незадекларированных рублей. В бюджет области программа принесет 1,8 миллиарда рублей.
Программа была инициирована в октябре прошлого года и 81 000 незарегистрированных построек поставлены на учет в кадастр. Обложение налогами недвижимости принесло 246 миллионов рублей в областной бюджет.
Список незарегистрированных строений опубликован на порталах Госуслуг и городских образований. Сейчас в списке числится 182 631 объектов.
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