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В Подмосковье организуют 53 центра информирования туристов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Января 2017, 00:46
Россияне будут проинформированы по гостиницам, достопримечательностям и местам для отдыха.
Сеть центров информирования туристов будет создана в Подмосковье. Проект был инициирован облдумой. О чем сообщает канал «360».
Представители областной администрации уверены, что в центрах туристы будут в полной мере проинформированы по гостиницам, достопримечательностям и местам для отдыха. Инициатива позволит увеличить приток туристов в регион.
Как пояснил глава культурного департамента областной администрации Олег Рожнов, область является средоточием многих достопримечательностей, однако сведений о них недостаточно. Во всех туристических центрах, размещенных в музеях, на транспортных развязках люди, только прибывшие в область, будут проинформированы, куда можно поехать, где можно перекусить, как провести свободное время. Условия работы ТИЦ будут определены областной администрацией.
Центры установят в 12 музеях МО. В области насчитывается 36 туристических центров.
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