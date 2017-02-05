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В МО образовалась незаконная свалка
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Экономика — 5 Февраля 2017, 02:21
Невыносимый запах, крысы и ряд самосвалов – эту картину изо дня в день наблюдают жители села Икша. Несколько лет назад недалеко от жилого района начала расти незаконная свалка. На свалку привозят не только стандартный мусор, но и опасные отходы.
Как отмечаю специалисты, свалка незаконна. Ближайшие дома расположены в 300 метрах, однако жителям приходится преодолевать ряд мусоровозов, чтобы добраться к ним.
Как отметила одна из местных жительниц Надежда, дочка еле пробралась через вереницу самосвалов. Кроме того, дорога была сильно разбита. Самосвалы тянулись до Дмитровки.
Жителям также приходится отражать нападения крыс.
Ольга Гнедовская отмечает, что грызуны сбегаются на малейшие признаки тепла. Ночью можно услышать шум люков, которые они опускают.
Специалисты отмечают, на полигоны свозятся отходы 4 и 5 класса опасности. Эти отходы должны уничтожаться в специальных отведенных местах.
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