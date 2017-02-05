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Производители в МО не знают, как работать с торговыми сетями
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 5 Февраля 2017, 02:24
На заседании с подмосковными бизнесменами был обговорена проблема определения баланса между потребностями торговых сетей и возможностями компаний.
На заседании с представителями торговых сетей и местными компаниями глава Министерства инвестиций Денис Буцаев обсудили реализацию товаров через торговые сети и условия работы производителей.
Как пояснил министр, в ведомство поступает множество заявок на счет продажи товаров через торговые сети. Бизнесмены не всегда понимают, как должны работать с торговыми сетями.
Буцаев сообщил, что многие бизнесмены в Подмосковье скупают товары и пытаются продать их в торговые сети.
Посредники справляются с работой гораздо лучше, чем сами бизнесмены. Они также теряют большую часть прибыли.
Министр уверен, что сети магазинов – активные участники экономического сектора, и не стоит перегружать их бесполезной продукцией, которую они не смогут продать. Бизнесмены должны понимать, что должны сделать для улучшения качества товаров.
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