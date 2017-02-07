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Придворовые территории в Подмосковье будут благоустраиваться с согласия жителей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Февраля 2017, 02:17
1500 жителей в МО поучаствуют в обсуждении планов относительно благоустройства придворовых территорий. О чем сообщает канал «360».
Для разрешения вопроса было принято решение перейти на проектный способ работы. Собрана специальная команда специалистов. В ее составе общественные деятели. Постановлено, что 1580 представителей общественности должны быть задействованы в разработке плана. Работа продолжается ежедневно, в данное время согласуются списки дворов. В этом году работа будет прозрачна для всех владельцев, так как все сделано по их условиям, отметил глава коммунального ведомства Евгений Хромушин.
Как отметила глава группы многоэтажных домов Юлия Белехова, все вопросы по обустройству придворовых территорий должны быть согласованы с жителями.
Белехова пояснила, что представители советов домов и общественники сейчас определяют план действий по ремонту дворов. Так как только жители того или иного дома имеют представление о том, что должно быть сделано на их придворовой территории.
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