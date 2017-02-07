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В мае в МО отремонтируют 2300 домов

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Февраля 2017, 02:18

Капитальный ремонт кровли и фасадов многоэтажек в Подмосковье начнется весной 2017 года. О чем заявляет канал «360».
Как пояснил глава коммунального ведомства МО Евгений Хромушин, подрядные компании начнут ремонтные работы уже в мае. Техническая часть согласована, программа на текущий год утверждена.
Как пояснил глава Фонда капремонта Олег Большаков, подрядчики не успевают уложиться в сроки из-за объема работ.
Все тендерные мероприятия завершатся в марте. Фонд намерен каждый придерживаться этих сроков. Если все контракты будут заключены в это время, то у подрядных компаний будет возможность отремонтировать отопительные системы и кровлю. Если рабочие начнут работать в мае, то смогут завершить все необходимые мероприятия при сухой погоде, когда выпадает не так много осадков. К началу осени рабочие закончат ремонт кровли и отопления.
Ранее в МО восстановили 2469 многоэтажных домов. В этом году их будет около 2300 домов. Число многоэтажек уменьшилось из-за того, что возрос процент комплексного капремонта.


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