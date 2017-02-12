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В МО ведут штраф за стоянку на зеленых территориях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Февраля 2017, 01:47
Города сегодня загрязнены. А все потому, что владельцы авто паркуются там, где хотят. Так думают народные избранники, которые намерены ввести денежные взыскания за парковку на зеленых территориях.
В предложенном проекте отмечено, что незаконная остановка на зеленых территориях уничтожает растения и почву, в итоге грязь распространяется на многие километры.
В определенных областях сегодня, включая столицу, введены денежные взыскания за стоянку на зеленых территориях. Это областное законодательство и часто оно не соответствует административному кодексу. В итоге владельцы авто решили постановление властей оспаривать в Верховном суде. Чтобы это прекратить, требуется федеральный проект, пояснил представитель Госдумы Вячеслав Лысаков.
Существует проблемный вопрос, который застала некоторые области врасплох – отсутствие закона для наказания автомобилистов, которые оставляют авто на зеленых территориях. Вопрос должен быть решен на федеральном уровне.
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