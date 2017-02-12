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Пенсионерка в МО освоила премудрости Сети
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Экономика — 12 Февраля 2017, 01:53
В МО названа самая современная бабушка. Это гостья пансионата «Ногинский» 74-летняя Антонина Болушевская. Пенсионерка решила поучаствовать в уникальном проекте – превратится в виртуальную бабушку для сирот из детских домов.
Бабушка отметила, что наблюдала за тем, как люди воплощают свои цели посредством Сети. Пенсионерка также решила попробовать свои силы в новом деле.
Проект «Спасибо интернету» организовала компания Ростелеком при поддержке Пенсионного фонда. В проекте мог поучаствовать кто угодно. Основной целью было подтвердить владение компьютером.
Как пояснила представительница компании Анна Александрова, конкурс представлял собой демонстрацию умений пенсионеров в интернет-пространстве. Участники должны были предоставить проекты, с пояснением, чему их научил интернет.
107 пенсионеров в МО поучаствовали в проекте. Особую награду получила гостья пансионата «Ногинский» Антонина Болушевская. Женщина впечатлила жюри действительно уникальным проектом. Ее проект состоял в том, чтобы стать виртуальной бабушкой для сирот.
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