14февраля 2017
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Особенности работы центра содействия строительству в МО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Февраля 2017, 02:29
Вчера в Подмосковье был запущен центр содействия для разработки проектов по нежилым объектам. Тестироваться центр начал в прошлом месяце. В офисе сообща сотрудничают представители Минстроя и других строительных направлений. В ходе работы были определены важные вопросы, которые могут появиться во время разработки проекта.
Центр содействия позволит наладить совместную работу ведомств при выполнении проектов. Чтобы проект реализовался как можно больше эффективнее будет установлена благоприятная внутренняя среда.
Центр открыт для того, чтобы решать вопросы, которые касаются получения допусков на строительство нежилой недвижимости.
Главная цель – избавится от запретов, связанных с получением допусков. Власти давно работают над способами оптимизации получения разрешительных документов. В их задачи входит найти нестандартные способы решения ситуации.
Отмечается, что новые объекты недвижимости пополнят областную казну за счет налогов.
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