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Российские власти против скидок на алкогольные напитки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Февраля 2017, 02:30
Министерство промышленности и торговли выступило за проект о запрете реализации алкогольных напитков со скидками, отметил представитель министерства Денис Мантуров.
Чиновник пояснил, что полностью солидарен с этим проектом. Он позволит сократить потребление алкогольных напитков.
Раньше представительница Роспотребнадзора Анна Попова сообщила прессе, что скидки на алкогольные напитки представляют собой маркетинговый ход и должны быть упразднены. Однако не все специалисты согласны с продуктивностью этого решения. Сотрудник Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз пояснил, что ограничения на скидки на алкоголь в России не отразятся на его продажах. Скидки в торговых сетях будут, но без публичного оглашения.
Проект по ограничению скидочных акций на алкоголь был вынесен на рассмотрение в городскую администрацию. Инициаторы проекта отмечают, что намерены защитить людей от влияния промо-кампаний, стимулирующих спрос на алкогольную продукцию.
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