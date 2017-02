В МО начнет курсировать новый полуэкспресс

Полуэкспресс, который заработает в столице в скором времени, соединит несколько веток метрополитена - Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую. Автобус No908 начнет ходить от станции Каширская до остановки Филёвский парк. Автобусы будут ходить каждые 5-10 минут.В данное время от станции Филёвский парк до остановки Профсоюзной курсирует автобус No130. Именно экспрессы с минимумом остановок особо популярны среди местных жителей. Было решено открыть новое скоростное автобусное направление, пояснил представитель мэра Максим Ликсутов.Ликсутов заявил, что направление будет пролегать по Каширскому шоссе, Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспекту. Он позволит соединить 6 веток метро и гарантирует новую транспортную развязку для москвичей.В данный момент в МО работает несколько полуэкспрессов. Это автобус No 906 и No 911, которые начали работать в прошлом году. В будние дни его использует 10 000 горожан. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

В вашем браузере отключен JavaScript

С места событий Информация из первых уст Информация из первых уст Все радиостанции московской области

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.