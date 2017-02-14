14февраля 2017
вторник
|
В МО начнет курсировать новый полуэкспресс
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 14 Февраля 2017, 02:33
Полуэкспресс, который заработает в столице в скором времени, соединит несколько веток метрополитена - Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую. Автобус No908 начнет ходить от станции Каширская до остановки Филёвский парк. Автобусы будут ходить каждые 5-10 минут.
В данное время от станции Филёвский парк до остановки Профсоюзной курсирует автобус No130. Именно экспрессы с минимумом остановок особо популярны среди местных жителей. Было решено открыть новое скоростное автобусное направление, пояснил представитель мэра Максим Ликсутов.
Ликсутов заявил, что направление будет пролегать по Каширскому шоссе, Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспекту. Он позволит соединить 6 веток метро и гарантирует новую транспортную развязку для москвичей.
В данный момент в МО работает несколько полуэкспрессов. Это автобус No 906 и No 911, которые начали работать в прошлом году. В будние дни его использует 10 000 горожан.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
утром -1 +1 днем +1 +3
Котировки
Партнеры