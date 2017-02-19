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В Москве снесут пятиэтажные дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Февраля 2017, 01:56
Представители общественной палаты выступают за ликвидацию пятиэтажных домов. Хрущевки нужно сносить, считают общественники и с инициативой обращаются к мэру столицы.
Более полувека назад эти дома стали спасением для многих людей, которые хотели жить в своих квартирах. Но срок их использования не превышает 30 лет. Капремонт не может быть проведен в этих домах, отметил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Журналист уверен, что следует разрешить вопрос с теми людьми, которые здесь живут. Им должно быть предложено достойное жилье.
За снос хрущевок выступил и представитель коммунального ведомства при Мосгордуме Степан Орлов. Каждый день жители пятиэтажек направляют обращения в различные инстанции. Капремонт лишь усложняет ситуацию – балконы убирают, полезная площадь сокращается.
Чиновники об этой проблеме знают. Реализация проекта сноса домов аварийных серий заставляет людей в хрущевках задуматься, что их жизнь проходит еще в более сложных условиях.
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