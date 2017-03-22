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В Подмосковье провели проверку на соблюдение норм чистоты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Марта 2017, 23:49
Инспекторы Госадмтехнадзора подготовили 8 протоколов.
Руководство Реутовскойго райсовета и сотрудники Госадмтехнадзора проинспектировали 65 городских компаний на соответствие экологическим нормам и благоустройства. О чем рассказали на канале 360.
Промышленные зоны – наиболее проблемные точки. Инспектора подготовили 8 постановлений о явке в местный отдел ГАТН, подготовке протоколов и предоставление предписаний на устранение выявленных нарушений, отметил представитель надзорного ведомства Александр Истомин.
Как пояснил инспектор, правила нарушались в форме навалов бытовых отходов и складирования снежных заносов недалеко от предприятия.
Ранее инспекторы поверяли промышленную зону. Распространяли уведомления по благоустройству территорий после зимы. Обговорили ситуацию с владельцами компаний. После очередной проверки инспекторы отметили, что все владельцы провели уборку в сжатые сроки.
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