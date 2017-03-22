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В библиотеках МО установили камеры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Марта 2017, 23:50
Сотрудники библиотек ведут подсчет читателей и определяют нарушителей.
Реутовская библиотека используют компьютерную систему, которая выявляет нарушителей. Кроме того, инновационное приспособление анализирует демографическую ситуацию в библиотеке и ведет учет. Система разрабатывалась в течение двух лет.
Как пояснил разработчик системы видеофиксации Юрий Годын, были использованы элементы искусственного интеллекта. Нейронные сети – это распространенное явление в системах искусственного интеллекта. Их становится больше. Нейросети могут проанализировать ситуацию вокруг. По тому же принципу сегодня работают беспилотные авто. Новая технология была использована и в библиотеке.
На взгляд разработчика, система для видеофиксации может быть использована и в торговых комплексах для оценки продуктивности работы. Системы могут оказывать помощь в поиске пропавших без вести. Информация будет передаваться в соответствующие службы.
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