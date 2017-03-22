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В МО проинспектировали пригодность воды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Марта 2017, 23:53
В последние годы объем воды на очистных конструкциях упал на сорок процентов. Сегодня он равен 3 миллионам кубов в день, отметил глава отделения областного водоканала Михаил Богомолов. Он сообщил, что на Люберецкие очистные конструкции ежедневно приходит 1,5 миллиона кубов воды из городской системы.
Как пояснил Михаил Богомолов, это стоки из центральной части города. Эти конструкции также обслуживают некоторые большие города МО.
Сегодня на 170 гектарах территории очистных конструкций ведутся мероприятия по их совершенствованию. В приоритете у коммунальщиков - избавиться от неприятного аромата, который так или иначе исходит от канализации. Для этого все каналы системы накрывают.
Открытые пространства на территории занимали 80 000 квадратов. Сейчас 73 000 квадратных метров перекрыты поликарбонатом, который удерживает запах.
Бороться с неприятным ароматом помогает и вентиляционная система. В системе очищается как вода, так и воздух.
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