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Паркам Подмосковья требуется финансирование
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 13 Июня 2017, 22:12
Областному конкурсу «Парки Подмосковья» нужно увеличить финансирование для того, чтобы была возможность реализовывать современные концепции парков в регионе. О чем заявила глава Минкульта Оксана Косарева.
Чиновница заявила, что подход к конкурсу должен быть пересмотрен. Должна быть определена концепция развития парка и ее последующее воплощение. Так как фонд конкурса не превышает десяти миллионов рублей, то осуществить перезагрузку конкурса достаточно сложно. Как показывает опыт, самым лучшим задумкам требуется хорошее спонсирование. Эту проблему Косарева намерена обсудить с экономическим ведомством.
Чиновница уверена, что проблема качества парков должна стоять на первом месте на фоне динамичного развития рекреационных зон в последние годы.
Три года назад в области работало 25 парков, сегодня их количество выросло до 82. К 2021 году власти собираются открыть еще 86 парков. Для Минкульта важны не только количественные показатели, но и качественные.
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