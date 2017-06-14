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В Московскоцй области снизят скорость
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Июня 2017, 21:45
С завтрашнего дня водителя на дорогах МО ограничат скорость до 50 км/ч. Новшество захватит отрезки Пятницкое, Егорьевское, Можайское, Каширское, Носовихинское. Это самые опасные участки: больше 40 процентов людей погибает тут в авариях. Обычно это выезд на встречную полосу либо наезд на пешеходов. Власти столицы также обговаривают вопрос снижения скорости на магистралях, однако никаких окончательных решений принято не было.
Новый режим скорости на дорогах МО вводят с завтрашнего дня. Новое постановление коснется 10 отрезков магистралей в регионе, которые проходят через 168 городов. Скорость будет ограничена на таких участках - Пятницкого, Егорьевского, Можайского, Старосимферопольского, Каширского, Носовихинского. Тут уже размещены новые дорожные знаки.
Ограничение скорости введено для того, чтобы сократить число пострадавших в авариях, отметил представитель Минтранса Игорь Тресков. Около сорока процентов населения погибает в авариях на этих участках. Причинами ДТП обычно выступают наезды на пешеходов и выезды на встречные полосы.
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