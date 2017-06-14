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Пляжи Московской области проверили на наличие нарушений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Июня 2017, 21:47
Представители областного надзорного ведомства проинспектировали пляжи региона. По итогам проверки обнаружено 15 нарушений в зонах отдыха у водоемов в регионе. Инспекторами не зафиксировано несоблюдения правил в зонах отдыха для детей. Об этом рассказала глава отделения Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
Как пояснила чиновница, никаких отклонений от правил в зонах отдыха для детей обнаружено не было. В тоже время на пляжах общего использования проверяющие устранили 15 нарушений и оформили 15 предписаний.
Чиновница пояснила, что сейчас к двум зонам отдыха в Дубне ограничен доступ, пока не будут выполнены предписания. Когда это условие будет выполнено, пляжи снова заработают.
Кроме того, чиновница отметила, в районе береговой линии водоемов в местах отдыха в регионе по предписаниям проверяющих было ликвидировано 15 нарушений чистоты, кроме того, было устранено 15 мусорных завалов. Виновных оштрафовали на 135 000 рублей.
Инспекторы будут продолжать совершать рейды по всем объектам до завершения купального сезона.
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