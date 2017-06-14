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В Московской области упал интерес к загородной недвижимости
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Июня 2017, 21:48
В МО упал спрос на загородную недвижимость на 47 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщают представители «ИНКОМ-Недвижимость».
Аналитики исследовательской компании провели расследование ситуации на рынке загородной недвижимости в регионе. Специалисты выяснили, что актуальность загородного жилья снизилась в полтора раза. На это повлияли плохие погодные условия.
Согласно исследованию аналитиков, спрос на недвижимость упал на 47 процентом, что меньше показателей прошлого года. Немалую роль в этой ситуации сыграли длительные заморозки весной, а также увеличение спроса на недвижимость за границей.
Несмотря на падение спроса на жилье, арендодатели не меняли цены: аренда дачных коттеджей в прошлом месяце сохранилась на отметке 21 000 рублей.
Владельцы загородной недвижимости не представляли, что падение спроса к их предложениям изменит ситуацию в пользу арендаторов. Они уверены, что ситуация для них изменится летом.
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