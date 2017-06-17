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Индустриальный комплекс построят в Электростали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Июня 2017, 00:58
Индустриальный комплекс «Металлург» построят в Подмосковье на мощностях двух предприятий. О чем 16 июня рассказал гендиректор Корпорации развития в регионе Тимур Андреев.
Строительство промышленного комплекса на мощностях таких компаний, как Электростальский завод тяжелого машиностроения и МЗ Электросталь обговорили на заседании представителей предприятий, властей города и Корпорации развития в регионе.
Место, где расположен завод Электросталь, это готовый промышленный комплекс с отраслевым разделением. В данное время организаторы занимаются подготовкой документов для получения статуса промышленного комплекса. Это даст возможность крупным игрокам принять участие в областных и государственных проектах развития инфраструктуры районов, привлекающих внимание инвесторов к городу.
На взгляд Андреева, по итогам заседания участники обговорили ряд вопросов, в том числе разработку концепции развития комплекса, организацию рекламных мероприятий.
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