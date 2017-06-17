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140 линий электропередач в регионе не оформлены
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Июня 2017, 00:58
Более 140 километров линий электропередач и четыреста энергетических объектов не находятся в ведении предприятий, расположенных в регионе. О чем рассказал глава Минэнергетики Леонид Неганов.
Согласно отчету, на 1 апреля в регионе зафиксировано около 393 единиц объектов электросети и 142 километра ЛЭП, пояснил министр.
Незарегистрированные объекты были выявлены во время общих инспекций представителей городской власти и Мособлэнерго. Сейчас власти разрешают проблему передачи объектов в ведение предприятий.
Сообщается, что прошлом году в регионе было зафиксировано 4233 объектов электросети, а также 1053 километра линий электропередач.
Как информирует пресса, представитель Минэнергетики Леонид Неганов ранее сообщил, что передача энергетических объектов в ведение крупных электросетевых игроков позволит наладить функционирование электросетевого хозяйства. Объединение энергетических объектов позволит потребителям получать качественное электроснабжение.
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