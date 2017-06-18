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Первые этажи в новостроях столицы отдадут малому бизнесу

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Июня 2017, 00:47

На Московском гражданском форуме, который прошел 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первые этажи в новостроях будут переданы малому бизнесу.
Прошедший форум – это место для диалога между обществом и бизнесом. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, общественные деятели, гражданские активисты, аналитики и предприниматели.
Первый этажи во многих новостроях будут переданы малому бизнесу, медикам, торговцам. Тут будет создано достаточное количество рабочих мест.
Проект сноса аварийного жилья был оглашен Собяниным на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в феврале. Это самая масштабная инициатива Сергея Собянина за все время управления Москвой. Проект должен быть реализован в течение 15-20 лет. Голосование будет завершено 15 июня. Голосование в форме собраний пролонгировано до 15 июля.
По неподтвержденным данным, за снос аварийного жилья проголосовало жители 4000 домов, которые внесены в список.



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